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В Ленинградском зоопарке поселились бинтуронги

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Они появились на свет в 2023 году в Индонезии.

В Ленинградском зоопарке произошло пополнение: в учреждении поселились бинтуронги или, как их еще называют, кошачьи медведи. 

Отмечается, что теперь в зоопарке живут самец Тоши и самка Карла, они появились на свет в 2023 году в Индонезии. В Петербург хищники приехали недавно.

Бинтуронги – представители семейства виверровые. Пока Тоши и Карла обитают во внутренних помещениях и скрыты от глаз посетителей. Об их переезде сообщат дополнительно. 

Ранее в Ленинградском зоопарке петербуржцам показали азиатскую аровану. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, хищники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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