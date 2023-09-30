В Ленинградском зоопарке поселились бинтуронги

Они появились на свет в 2023 году в Индонезии.

В Ленинградском зоопарке произошло пополнение: в учреждении поселились бинтуронги или, как их еще называют, кошачьи медведи.

Отмечается, что теперь в зоопарке живут самец Тоши и самка Карла, они появились на свет в 2023 году в Индонезии. В Петербург хищники приехали недавно.

Бинтуронги – представители семейства виверровые. Пока Тоши и Карла обитают во внутренних помещениях и скрыты от глаз посетителей. Об их переезде сообщат дополнительно.

Ранее в Ленинградском зоопарке петербуржцам показали азиатскую аровану.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка