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В Ленинградском зоопарке петербуржцам показали азиатскую аровану

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Этот вид рыб является одним из древнейших.

В Ленинградском зоопарке 29 октября показали грациозную рыбу с переливающимися чешуйками, бордовыми плавниками и изящными "усиками". 

Речь идет об азиатской ароване. Этот вид рыб является одним из древнейших. 

В азиатской культуре арована символизирует изобилие, богатство и процветание. Пусть видео с этой обитательницей пресных вод вдохновит вас на новые достижения и придаст сил для свершений! 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее в учреждении показали, как полосатые мангусты играют в прятки. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, рыба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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