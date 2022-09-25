В Ленинградском зоопарке петербуржцам показали азиатскую аровану

В Ленинградском зоопарке 29 октября показали грациозную рыбу с переливающимися чешуйками, бордовыми плавниками и изящными "усиками".
Речь идет об азиатской ароване. Этот вид рыб является одним из древнейших.
В азиатской культуре арована символизирует изобилие, богатство и процветание. Пусть видео с этой обитательницей пресных вод вдохновит вас на новые достижения и придаст сил для свершений!
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Ранее в учреждении показали, как полосатые мангусты играют в прятки.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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