В Ленинградском зоопарке петербуржцам показали азиатскую аровану

Этот вид рыб является одним из древнейших.

В Ленинградском зоопарке 29 октября показали грациозную рыбу с переливающимися чешуйками, бордовыми плавниками и изящными "усиками".

Речь идет об азиатской ароване. Этот вид рыб является одним из древнейших.

В азиатской культуре арована символизирует изобилие, богатство и процветание. Пусть видео с этой обитательницей пресных вод вдохновит вас на новые достижения и придаст сил для свершений! Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в учреждении показали, как полосатые мангусты играют в прятки.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка