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В Ленинградском зоопарке показали, как полосатые мангусты играют в прятки

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Хищники решили прогуляться, когда вышло солнышко.

После того, как днем 28 октября в Петербурге распогодилось, полосатые мангусты из Ленинградского зоопарка решили насладиться шуршащей листвой и ласковыми лучами солнца. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения. 

На улице неугомонных хищников ждало полное раздолье – солнечные ванны и зарывание носом в "золотой" ковер из листьев. <…> Не забывайте делать паузы в работе так же, как наши маленькие хищники!

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Также киперы подготовили для полосатых мангустов сюрприз – коробку. Так, хищники порезвились на славу, поиграв в прятки. 

Ранее в зоопарке лемуры выбрали имена своим детенышам. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, мангусты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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