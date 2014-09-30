В Ленинградском зоопарке показали, как полосатые мангусты играют в прятки

Хищники решили прогуляться, когда вышло солнышко.

После того, как днем 28 октября в Петербурге распогодилось, полосатые мангусты из Ленинградского зоопарка решили насладиться шуршащей листвой и ласковыми лучами солнца. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

На улице неугомонных хищников ждало полное раздолье – солнечные ванны и зарывание носом в "золотой" ковер из листьев. <…> Не забывайте делать паузы в работе так же, как наши маленькие хищники! Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Также киперы подготовили для полосатых мангустов сюрприз – коробку. Так, хищники порезвились на славу, поиграв в прятки.

Ранее в зоопарке лемуры выбрали имена своим детенышам.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка