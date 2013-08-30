В Ленинградском зоопарке лемуры выбрали имена своим детенышам

Теперь детенышей зовут Феодос и Астерия.

В Ленинградском зоопарке 25 октября отметили Всемирный день лемуров. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

По случаю выбрали имена для двух самых младших кошачьих лемуров. Они родились 27 марта и уже полностью освоились.

Зоологи предложили несколько вариантов: три женских имени и трое – мужских, и написали их на листочках. Правило одно – имя должно быть греческим. Итоговый выбор сделали родители малышей – Нимфа и Алфей – с помощью подписанных палочек с виноградом. Теперь детенышей зовут Феодос и Астерия.

Ранее в зоопарке отметили День гиббонов.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка