Резкий химический запах в Петербурге связан с безветренной погодой

На странный запах жители стали жаловаться вечером субботы.

Неприятный запах, на который жаловались жители нескольких районов Петербурга вечером 6 сентября, связан с неблагоприятными метеорологическими условиями. Об этом сообщили в Диспетчерской мобильной экологической службе города, пишет "Фонтанка".

Как уточнили специалисты, причиной распространения запаха стало полное безветрие, из-за которого на улицах города скопились продукты жизнедеятельности. При этом превышения допустимых показателей загрязнения воздуха зафиксировано не было. Предположительно, запах будет держаться еще два дня, предупредили в экологической службе.

Жалобы на резкий запах, который горожане сравнивали с хлоркой, горелой проводкой, пластиком, серой и смесью пороховых газов с йодом, начали поступать около 21:00 6 сентября. На неприятные ощущения обратили внимание жители Невского, Приморского, Петроградского, Фрунзенского, Колпинского и Центрального районов.

Экологическая служба продолжает мониторинг ситуации. Специалисты рекомендуют жителям города при сильном запахе ограничить пребывание на открытом воздухе и закрывать окна.

Фото: Piter.TV