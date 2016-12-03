За неделю петербуржцы 250 раз обратились в экологические службы

Для петербуржцев работает круглосуточная экологическая дежурная служба. Обратиться в неё можно по телефону: 417-59-36.

За прошедшую неделю, с 22 по 28 ноября, в аварийную службу ГУП "Экострой" поступило 250 обращений от петербуржцев по вопросам экологической безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

Специалисты совершили 35 выездов по аварийным ситуациям. Из них 34 выезда выполнено из-за сообщений о ртутных загрязнениях и 1 выезд специалисты совершили по иным сообщениям о загрязнениях.

Всего экологами собрано 175 люминесцентных ламп, 19 кг батареек и 16 медицинских термометров. Также специалисты вывезли 42 м3 отходов из городских водных объектов.

Ранее в Смольном рассказали о новых правилах вывоза мусора с 2022 года.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности