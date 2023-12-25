Экологические службы Петербурга за неделю собрали более 13 тонн опасных отходов

Экологическая служба принимает сообщения от горожан круглосуточно по номеру 417-59-36.

С 30 сентября по 6 октября городские аварийные экологические службы Санкт-Петербурга получили 426 сообщений от жителей по вопросам экологической безопасности. Специалисты ГУП "Экострой" совершили 38 выездов, из которых 35 были направлены на обследование после ликвидации аварийных ситуаций, 1 — на устранение ртутных загрязнений, а 2 — на химические загрязнения. В ходе работы было собрано 220 кг нефтесодержащих отходов, 20 кг люминесцентных ламп, 13 кг ртутьсодержащих и 4 кг химических отходов.

Сотрудники СПб ГКУ "Пиларн" совершили 6 выездов для мониторинга акваторий водоемов, где поступили сигналы о загрязнении нефтепродуктами. Обработка активной пеной была проведена на реках Охта и Нева. На остальных объектах следов нефтепродуктов обнаружено не было.

Также в рамках программы по приему опасных отходов у населения специалисты собрали свыше 13,4 тонн отходов, включая почти 7 тонн покрышек, 1,7 тонны химических отходов, 1,6 тонны батареек и 1,3 тонны техники.

Экологическая служба принимает сообщения от горожан круглосуточно по номеру 417-59-36.

Фото: Комитет по природопользованию