Заповедник "Гатчина" перейдёт на зимний режим работы с 1 сентября

Дворцы будут работать с 10:00 до 18:00.

Музей-заповедник "Гатчина" с 1 сентября переходит на зимний режим работы. Информация об этом появилась в группе "Гатчинский дворец" в социальной сети "ВКонтакте".

Гатчинский дворец с 1 сентября будет работать с 10:00 до 18:00 (кассы до 17:00). Выходной день: понедельник. Приоратский дворец будет открыт с 10:00 до 18:00 (кассы до 17:00). Выходные дни: понедельник, вторник.

Вход в парк музея-заповедника "Гатчина" с 29 июля стал платным по выходным дням.

Фото: ВКонтакте / Гатчинский дворец (Артем Ярмольчук)