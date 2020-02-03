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Заповедник "Гатчина" перейдёт на зимний режим работы с 1 сентября
Сегодня, 12:27
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Заповедник "Гатчина" перейдёт на зимний режим работы с 1 сентября

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Дворцы будут работать с 10:00 до 18:00.

Музей-заповедник "Гатчина" с 1 сентября переходит на зимний режим работы. Информация об этом появилась в группе "Гатчинский дворец" в социальной сети "ВКонтакте".

Гатчинский дворец с 1 сентября будет работать с 10:00 до 18:00 (кассы до 17:00). Выходной день: понедельник. Приоратский дворец будет открыт с 10:00 до 18:00 (кассы до 17:00). Выходные дни: понедельник, вторник.

Вход в парк музея-заповедника "Гатчина" с 29 июля стал платным по выходным дням. 

Фото: ВКонтакте / Гатчинский дворец (Артем Ярмольчук)

Теги: гатчина, гатчинский дворец
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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