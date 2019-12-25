Вход будет платным с пятницы по воскресенье.

С 29 июля вход в парк музея-заповедника "Гатчина" станет платным по выходным. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Вход с пятницы по воскресенье будет стоить 150 рублей, льготный билет – 70 рублей (школьники и студенты). Входной билет включает посещение павильонов и Берёзового домика. Сохранятся также бесплатные льготные билеты (например, для многодетных семей и детей до 7 лет). Подробнее о льготах.



Для всех жителей Гатчины также введён бесплатный сезонный абонемент на свободное посещение во все дни в часы работы парка. Оформить абонемент можно в кассах музея. Подробнее.



Бесплатный вход в парк будет действовать с понедельника по четверг (с 6:00 до 23:00), в утренние часы в пятницу и выходные с 6:00 до 10:00 и в вечерние с 20:00 до 23:00.

Ранее стало известно, что в Гатчинском дворце начинаются масштабные работы по реставрации.

Фото: ВКонтакте / Гатчинский дворец