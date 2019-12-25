Следующая возможность посмотреть на Гатчину с высоты птичьего полета, посидеть на деревянном коне и побывать в комнатках императорской семьи будет не раньше, чем через 2,5 года.

В Гатчинском дворце начинаются масштабные работы по реставрации, в том числе, по воссозданию мемориальных интерьеров семьи Александра III. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ "Гатчина".

В связи с этим Сигнальная башня, кабинет Михаила Александровича и детские интерактивные комнаты "Досуг" и "Обучение" закрываются 11 июля. Также с 18 июля будет закрыта вся экспозиция "Личные комнаты семьи Александра III" в Арсенальном каре.

Следующая возможность посмотреть на Гатчину с высоты птичьего полета, посидеть на деревянном коне и побывать в комнатках императорской семьи будет не раньше, чем через 2,5 года.

Ранее в Гатчинский дворец вернули утерянный в войну портрет юного Александра III.

Фото: ВКонтакте / Гатчинский дворец