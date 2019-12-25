В Гатчинский дворец вернули утерянный в войну портрет юного Александра III

Картину выкупили на торгах в Риге.

В коллекцию музея-заповедника "Гатчина" вернули утерянный портрет императора Александра III в 20-летнем возрасте, написанный художником Сергеем Зарянко. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Картина была выкуплена коллекционером Михаилом Маликовым на торгах, проходивших в Риге. Она считалась утерянной со времён Великой Отечественной войны, оказавшись среди культурных ценностей, которые не успели эвакуировать. Подлинность произведения специалисты сумели определить по инвентарному номеру, который относится к собранию музея 1920-х годов.

На данный момент портрет проходит процесс реставрации - необходимо устранить трещины на красочном слое. Впервые полотно представили в ходе Всероссийской научной конференции в четверг, 30 июня.

Ранее Михаил Пиотровский заявил, что не боится нападок из-за обнаженных скульптур в Эрмитаже.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Гатчина"