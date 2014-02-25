Михаил Пиотровский заявил, что не боится нападок из-за обнаженных скульптур в Эрмитаже

По его мнению, противостоять недовольству можно просвещением.

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил о том, что будет защищать обнаруженные скульптуры в музее от поборников нравственности. Об этом он сказал накануне во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

Пиотровский заявил, что не боится нападок и не будет ориентироваться на возможное общественное недовольство при организации выставок. По словам директора, лекарство от этого придумал Петр I — образование.

Это входит в мои служебные обязанности – не бояться. Что касается обнаженной натуры, про это все время было и рецепт известен. Петр I привез Венеру Таврическую, поставил в грот, поставил охранника и заставил всех ходить на нее смотреть. И они поняли, что такое трехмерная скульптура, языческая богиня из древности, обнаженная натура. Михаил Пиотровский.

Доктор исторических наук заключил:" Нужно ходить в музей".

Накануне также стало известно, что Пиотровский вошел в состав президиума петербургского ВООПИиК.

Фото: официальный сайт Эрмитажа