Режим работы вестибюля станции метро "Нарвская" изменится с 18 июня

Ограничения введут в связи с проведением капитального ремонта эскалатора.

В Петербурге временно изменяется график работы вестибюля станции метро "Нарвская" в связи с проведением капитального ремонта эскалатора. Как сообщает пресс-служба "Петербургского метрополитена", с 18 июня по 28 августа по будним дням вводятся следующие ограничения:

Утренний час-пик: с 08:10 до 09:15 вход в вестибюль будет полностью закрыт.

Вечерний час-пик: с 16:40 до 19:00 вход будет ограничен.

В метрополитене отметили, что указанные временные интервалы могут быть скорректированы в зависимости от фактического пассажиропотока. Пассажирам рекомендуется заранее планировать свои маршруты с учётом этих изменений.

Ранее мы сообщили о том, что проект реставрации станции метро "Нарвская" одобрил КГИОП.

Фото: Piter.TV

