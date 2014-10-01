Видео с издевательством над голубем возмутило петербуржцев

Пользователи социальных сетей осудили произошедшее и призвали привлечь автора записи к уголовной ответственности.

В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой молодой человек жестоко расправляется с голубем. Пользователи потребовали привлечь его к ответственности.

В Санкт-Петербурге в социальных сетях появилось видео, на котором компания молодых людей жестоко обращается с голубем ради съемки ролика. Об этом сообщает 78.ru.

На опубликованных кадрах видно, как молодые люди ловят птицу, избивают ее, бросают на землю, после чего один из участников наступает на нее.

После произошедшего автор ролика заявил, что не жалеет о своих действиях, объяснив поступок тем, что голуби якобы распространяют инфекции. Он также допустил еще более жестокие высказывания в адрес птицы.

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Фото: pxhere.com