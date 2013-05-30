Петербургский депутат предложил изменить режим работы светофоров ночью

Особенно остро проблема проявляется в летний период, когда белые ночи привлекают дополнительное количество прохожих на улицы Санкт-Петербурга и других северных городов.

Депутат законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев предложил внести изменения в работу светофоров городов России с численностью населения свыше 500 тысяч жителей, установив ночной приоритет зеленого сигнала для пешеходов. Предложение направлено министру транспорта РФ Роману Старовойту и руководителю ГИБДД Михаилу Черникову, сообщает издание "Парламентская газета".

Цивилев акцентирует внимание на том, что существующие настройки светофоров преимущественно ориентированы на обеспечение максимальной пропускной способности автотранспорта ночью, что провоцирует нарушения правил дорожного движения пешеходами, часто завершающиеся авариями, иногда с летальным исходом.

Особенно остро проблема проявляется в летний период, когда белые ночи привлекают дополнительное количество прохожих на улицы Санкт-Петербурга и других северных городов. Из-за естественного освещения некоторые граждане ошибочно воспринимают обстановку как безопасную, забывая учитывать повышенный риск дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим парламентарий привел пример международной практики, подтверждающий успешность введения длительных фаз зелёного света для пеших участников движения.

В своем обращении депутат предлагает ввести систему приоритета пешеходов на светофорах с 22:00 до 6:00 утра в городах-миллионниках и региональных центрах, а также внедрить специальные временные поправки к настройкам светофоров в регионах с белым ночным освещением.

Ранее мы сообщили о том, что в Приморском районе проверили организацию дорожного движения.

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