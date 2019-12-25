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В новогодние праздники изменится режим работы билетных касс и турникетов
Сегодня, 13:08
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nadezhda_sib

В новогодние праздники изменится режим работы билетных касс и турникетов

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Купить билет можно будет у контроллера.

С 31 декабря 2020 по 10 января 2021 изменится режим работы билетных касс и турникетов. Об этом сообщила пресс-служба "Северо-Западной пригородной пассажирской компании".

Если станция закрыта, то оформить проездной на пригородный поезд можно будет у контроллера-кассира во время движения. При этом сбор взиматься не будет.  Также это можно сделать с помощью мобильного приложения "Пригород" или "РЖД".

Ознакомиться с режимом работы касс и турникетов можно на сайте "СЗППК".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцам разрешат бесплатно провозить лыжи и сноуборды в электричках. 

Фото: Piter.TV

Теги: билетная касса, вокзал, электричка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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