Петербуржцам разрешат бесплатно провозить лыжи и сноуборды в электричках

Возможность появится с 30 декабря до 15 марта.

Во вторник, 29 декабря, специалисты Северо-Западной пригородной пассажирской компании рассказали о проведении акции "Зимний бонус". Об этом рассказал телеканал 78.

Так, петербуржцам и жителям Ленинградской области разрешат бесплатно провозить сноуборды и лыжи, размеры которых превышают по сумме трех измерений 180 сантиметров с 30 декабря 2020 года по 15 марта 2021 года.

По правилам перевозок, весь спортивный инвентарь можно размещать на местах для ручной клади или в вагоне поезда так, чтобы он не нарушал условия проезда других пассажиров.

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