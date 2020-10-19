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С 5 апреля станция метро "Петроградская" будет закрыта на вход
Сегодня, 11:59
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nastya960

С 5 апреля станция метро "Петроградская" будет закрыта на вход

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На станции производится капитальный ремонт эскалатора.

В связи с капитальным ремонтом эскалатора изменяется режим работы наземного вестибюля станции "Петроградская". Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

С 05 апреля по 11 июня по рабочим дням с 07:45 до 10:45 вход в вестибюль закрыт, с 17:00 до 19:30 часов вход в вестибюль ограничен. При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени закрытия и ограничения вестибюля на вход с учетом фактического пассажиропотока.

Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по капитальному ремонту эскалатора.

Станцию метро "Парк Победы" закроют на два дня.

Фото: Piter.tv

Теги: петроградская, петроградская метро, эскалатор
Категории: Лента новостей,

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