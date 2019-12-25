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На трассе "Скандинавия" в районе Гаврилово временно ввели реверсивное движение
Сегодня, 9:57
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На трассе "Скандинавия" в районе Гаврилово временно ввели реверсивное движение

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Работы ведутся с 8 до 13 часов.

На трассе А-181 Скандинавия в районе Гаврилово организовали реверсивное движение. Об этом предупредила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Реверсивное движение она 120 км федеральной дороги осуществляется с ручным регулированием. На участке проводятся дорожные работы. Они должны быть завершены к 13:00 19 ноября.

Водителей просят быть предельно внимательными во время движения по участку. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что участок трассы Р-23 на границе Ленинградской и Псковской областей станет четырехполосным. 

Фото: Piter.TV

Теги: дорожные работы, трасса скандинавия
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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