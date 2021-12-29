После смертельного ДТП на трассе "Скандинавия" было организовано реверсивное движение

На месте аварии работают спасатели, врачи, сотрудники ГАИ.

Из-за серьезного ДТП в Выборгском районе Ленобласти на трассе "Скандинавия" было организовано реверсивное движение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Утром 20 января водитель, управляя крупнотоннажным грузовым автомобилем MAN TGX не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовым "Volvo" с полуприцепом. В результате ДТП водитель грузового автомобиля MAN TGX погиб на месте, второй водитель жив, зажат в кабине "Volvo", проводятся мероприятия с участием сотрудников МЧС по извлечению водителя из кабины.

На месте аварии работают спасатели, врачи, сотрудники ГАИ.

Фото и видео: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"