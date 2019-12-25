На трассе "Скандинавия" введут реверсивное движение из-за дорожных работ

Учреждение приносит извинения за временные неудобства и призывает водителей заранее планировать свои маршруты с учётом вводимых ограничений.

30 июня на 134-м километре федеральной трассы А-181 "Скандинавия", в Выборгском районе Ленинградской области, будет введено реверсивное движение. Ограничения будут действовать с 08:00 до 21:00. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад", данная мера необходима для проведения работ по реконструкции автомобильной дороги.

Для обеспечения безопасности и регулирования потока транспорта будет задействовано светофорное регулирование, а максимально допустимая скорость движения составит не более 40 км/ч.

Учреждение приносит извинения за временные неудобства и призывает водителей заранее планировать свои маршруты с учётом вводимых ограничений.

Ранее мы сообщили о том, что ограничения движения транспорта в пяти районах Петербурга вступят в силу с 30 июня.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"