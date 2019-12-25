На станцию "Ладожское озеро" прибыл ретропоезд

На станцию Ладожское Озеро в День Победы прибыл ретропоезд с ветеранами и почетными гостями. Об этом сообщила пресс-служба "Октябрьской железной дороги".
В состав поезда вошел пассажирский паровоз серии "П36". Он считается визитной карточкой паровоза по всему миру. Участники мероприятия возложили венок и цветы к паровозу Эш-4375 "Комсомолец", который ходил по Дороге жизни. Сейчас он является памятником и "встречает" пассажиров со станции.
Напомним, что по Ладожскому озеру проходила Дорога жизни, которая связывала Ленинград с остальным Советским союзом.
Накануне в Петербурге прошел парад паровозов на Витебском вокзале.
Фото: пресс-служба "ОЖД"
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