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На станцию "Ладожское озеро" прибыл ретропоезд
Сегодня, 16:01
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На станцию "Ладожское озеро" прибыл ретропоезд

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На станции оборачивали паровозы для доставки необходимых грузов осажденному Ленинграду.

На станцию Ладожское Озеро в День Победы прибыл ретропоезд с ветеранами и почетными гостями. Об этом сообщила пресс-служба "Октябрьской железной дороги".

В состав поезда вошел пассажирский паровоз серии "П36". Он считается визитной карточкой паровоза по всему миру. Участники мероприятия возложили венок и цветы к паровозу Эш-4375 "Комсомолец", который ходил по Дороге жизни. Сейчас он является памятником и "встречает" пассажиров со станции. 

Напомним, что по Ладожскому озеру проходила Дорога жизни, которая связывала Ленинград с остальным Советским союзом. 

Накануне в Петербурге прошел парад паровозов на Витебском вокзале. 

Фото: пресс-служба "ОЖД" 

Теги: ожд, октябрьская железная дорога, ретропоезд
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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