В Петербурге прошел парад паровозов на Витебском вокзале

В параде приняли участие три локомотива.

Сегодня, 7 мая, на Витебском вокзале прошел "Парад паровозов". Зрителям представили модели Ов 324 (известный как "Овечка"), Эр 796-46 и П 36-0032. Прямая трансляция велась на странице "Октябрьской железной дороги" в "ВКонтакте".

Локомитвы являлись главной тяговой силой стальных магистралей в годы войны и в послевоенное время. Во время войны "Овечку" захватили немцы. Паровоз вернулся в строй в 1944 году. На вокзал прибыл последний локомотив, который находится в работоспособном состоянии.

Выход паровозов сопровождался театрализованным представлением.

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Видео и фото: ВКонтакте / Октябрьская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"