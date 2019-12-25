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На Ставропольской улице поменяют освещение и установят ретро-фонари
Сегодня, 11:55
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На Ставропольской улице поменяют освещение и установят ретро-фонари

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Фонари будут соответствовать архитектурному ансамблю квартала.

На Ставропольской области недалеко от Смольного собора установят фонари, стилизованные "под старину". Об этом сообщила пресс-служба администрации Центрального района. 

В ходе работ на улице установят 20 чугунных опор освещения с 40 современными светильниками. Они дополнят архитектурный ансамбль улицы, которая появилась в конце XVIII века. Работы проводятся за счет бюджета Петербурга. 

На данный момент часть улицы освещается с применением искусственных источников света, которые смонтированы на устаревших опорах. Другой — подвесными светильниками на тросовых растяжках, которые крепятся к фасадам зданий. 

В администрации рассказали, что частично гофрированные трубы под кабельную линию электроснабжения проходят под проезжей частью. Для этого применяется метод горизонтально направленного бурения. Он позволяет сохранить асфальтовое покрытие и не мешать транспорту. 

После появления нового освещения с исторических зданий снимут растяжки, которые добавляют нагрузку фасадам. 

Ранее новое освещение появилось на 7-й и 10-й Советской улице. 

Фото: ВКонтакте / Центральный район Санкт-Петербурга

Теги: освещение, фонари
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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