На Ставропольской улице поменяют освещение и установят ретро-фонари

Фонари будут соответствовать архитектурному ансамблю квартала.

На Ставропольской области недалеко от Смольного собора установят фонари, стилизованные "под старину". Об этом сообщила пресс-служба администрации Центрального района.

В ходе работ на улице установят 20 чугунных опор освещения с 40 современными светильниками. Они дополнят архитектурный ансамбль улицы, которая появилась в конце XVIII века. Работы проводятся за счет бюджета Петербурга.



На данный момент часть улицы освещается с применением искусственных источников света, которые смонтированы на устаревших опорах. Другой — подвесными светильниками на тросовых растяжках, которые крепятся к фасадам зданий.

В администрации рассказали, что частично гофрированные трубы под кабельную линию электроснабжения проходят под проезжей частью. Для этого применяется метод горизонтально направленного бурения. Он позволяет сохранить асфальтовое покрытие и не мешать транспорту.



После появления нового освещения с исторических зданий снимут растяжки, которые добавляют нагрузку фасадам.

Ранее новое освещение появилось на 7-й и 10-й Советской улице.

Фото: ВКонтакте / Центральный район Санкт-Петербурга