  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В районе "Крестов" в Петербурге обустроят ресторанную улицу
Сегодня, 16:59
98
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В районе "Крестов" в Петербурге обустроят ресторанную улицу

0 0

Будут доступны заведения общепита разных концепций.

В районе бывшего следственного изолятора "Кресты" в Петербурге планируют сделать ресторанную улицу, которая может стать частью общественного пространства. Об этом пишет 8 января spb.aif.ru

Будут доступны заведения общепита разных концепций, а одно из них появится прямо в прогулочном дворе для заключенных. Кроме того, обустроят два отеля: один семейный, второй для деловых бронирований. Также возведут арт-квартал и "острова памяти" для погружения в историю места. 

Ранее мы рассказывали о том, что Борис Пиотровский назвал реконструкцию "Крестов" сложнейшей задачей. Инвесторы, которые работают над проектом, консультируются с профессиональными экспертами и учитывают мнение горожан. 

Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович 

Теги: кресты, рестораны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии