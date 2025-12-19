В районе "Крестов" в Петербурге обустроят ресторанную улицу

Будут доступны заведения общепита разных концепций.

В районе бывшего следственного изолятора "Кресты" в Петербурге планируют сделать ресторанную улицу, которая может стать частью общественного пространства. Об этом пишет 8 января spb.aif.ru.

Будут доступны заведения общепита разных концепций, а одно из них появится прямо в прогулочном дворе для заключенных. Кроме того, обустроят два отеля: один семейный, второй для деловых бронирований. Также возведут арт-квартал и "острова памяти" для погружения в историю места.

Ранее мы рассказывали о том, что Борис Пиотровский назвал реконструкцию "Крестов" сложнейшей задачей. Инвесторы, которые работают над проектом, консультируются с профессиональными экспертами и учитывают мнение горожан.

Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович