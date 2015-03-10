В петербургский ресторан посетители пришли с оружием

Полицейские изъяли у них травматический пистолет и револьвер.

В ресторан на Выборгском шоссе пришли девять уроженцев одного из закавказских государств. Двое из них взяли с собой на ужин оружие. Правоохранители изъяли у осторожных гостей заведения травматический пистолет и револьвер. После чего все девять посетителей отправились в отдел полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 18 апреля.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). Проводится проверка. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении нарушителей.

Ранее на Piter.tv стало известно, что в Красносельском районе задержан мужчина, направивший пистолет на детей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти