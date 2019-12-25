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В Красносельском районе задержан мужчина, направивший пистолет на детей
Сегодня, 10:32
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kraratau27

В Красносельском районе задержан мужчина, направивший пистолет на детей

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В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство)

В пятницу, 16 апреля, в  Красносельском районе у дома №32 по улице Добровольцев 33-летний мужчина размахивал пневматическим пистолетом, а после был задержан полицией. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в субботу, 17 апреля. 

Вечером 16 апреля в дежурную часть поступило сообщение о неадекватном мужчине, который по улице размахивал пистолетом. На место события прибыли сотрудники правоохранительных органов и доставили правонарушителя в отдел полиции. 

Спустя несколько часов в отдел полиции Красносельского района поступило два заявления от граждан. В них говорится, что у дома 131/2 на проспекте Ветеранов неизвестный мужчина направлял пистолет на несовершеннолетних. 

В отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Отмечается, что правонарушитель не раз привлекался к уголовной ответственности. На данный момент выясняются детали инцидента. 

Ранее мы писали, что мужчина, устроивший стрельбу на свадьбе, арестован на два месяца. 

Фото: Piter.tv 

Теги: красносельский район, пистолет
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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