Мужчина, устроивший стрельбу на свадьбе, арестован на два месяца

По месту жительства задержанного изъято два охотничьих ружья и травматический пистолет.

Мужчина, устроивший стрельбу в составе свадебного кортежа, арестован на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Напомним, 9 апреля в 16:20 в полицию поступило сообщение от очевидца о стрельбе в воздух из автомобиля, двигавшегося в составе свадебного кортежа. Полицейские установили направление движения автомобилей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий предполагаемый стрелок установлен и задержан. Им оказался 34-летний уроженец закавказского государства, являющийся гендиректором строительной компании. Он не отрицал, что стрелял в воздух из своего травматического пистолета. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По месту жительства задержанного изъято два охотничьих ружья и травматический пистолет. Красносельский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Фото: МВД