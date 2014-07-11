Реставраторы Фридрихсгамских ворот в Выборге наткнулись на необычные кирпичи XVI века

Реставраторы нашли 39 разновидностей старинных кирпичей.

В Выборге реставраторы Фридрихсгамских ворот наткнулись на необычные кирпичи XVI века, встроенные в стену "лицевой" стороной внутрь. Такие стройматериалы использовались для украшения окон и арок богатых зданий. Об этом рассказали в администрации Ленинградской области.

Реставраторы нашли 39 разновидностей старинных кирпичей, которые, вероятно, происходят из собора Францисканского монастыря, разрушенного в XVI веке.

Как отметил председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, данная находка наглядно подтверждает архивные данные о повторном использовании строительных материалов в XVIII веке, когда для возведения Аннинских укреплений брали кирпичи из разрушенных зданий. Эти редкие образцы помогут точнее восстановить облик утраченных памятников города.

В Петергофе тем временем завершается реставрация фасадов собора Петра и Павла.

Видео: Telegram/ Админка Ленобласти