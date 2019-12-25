В Луге приступили к реставрации Воскресенского собора

Реставрационные работы завершатся в мае 2022 года.

В воскресенье, 11 апреля, в Луге начались противоаварийные и консервационные работы в Воскресенском соборе. Об этом в Instagram рассказал глава администрации Лужского муниципального района Юрий Намлиев.

Воскресенский собор, построенный в конце XIX века, является объектом культурного наследия регионального значения.

Заказчиком данных работ выступило Министерство культуры РФ. Реставрационные работы завершатся в мае 2022 года.

Ранее очевидцы заметили, что ограда Домика Петра I теряет позолоту после реставрации.

Фото: Instagram / @namliev_yv