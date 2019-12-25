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Ограда Домика Петра I теряет позолоту после реставрации
Сегодня, 8:02
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nastya960

Ограда Домика Петра I теряет позолоту после реставрации

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Реставрация стоимостью 50 миллионов рублей завершилась в феврале этого года.

На ограде Домика Петра I снова появились сколы позолоты, на чугунных элементах – ржавчина. Реставрация завершилась в феврале 2021 года. реставрацию провела компания "Ренессанс-Реставрация" за 51,5 миллиона рублей. Об этом сообщил 47news.

Уже в апреле петербуржцы увидели коррозию на ограде, на некоторых элементах уже не в порядке позолота.

Получить комментарий от подрядчика СМИ пока что не удалось.

Ранее стало известно, что на реставрацию Новоладожского историко-краеведческого музея выделено 75 млн рублей.

Фото: 47news

Теги: домик петра i, реставрация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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