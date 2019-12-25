Ограда Домика Петра I теряет позолоту после реставрации

Реставрация стоимостью 50 миллионов рублей завершилась в феврале этого года.

На ограде Домика Петра I снова появились сколы позолоты, на чугунных элементах – ржавчина. Реставрация завершилась в феврале 2021 года. реставрацию провела компания "Ренессанс-Реставрация" за 51,5 миллиона рублей. Об этом сообщил 47news.

Уже в апреле петербуржцы увидели коррозию на ограде, на некоторых элементах уже не в порядке позолота.

Получить комментарий от подрядчика СМИ пока что не удалось.

Ранее стало известно, что на реставрацию Новоладожского историко-краеведческого музея выделено 75 млн рублей.

Фото: 47news