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Реставраторы завершают восстановление светильников доходного дома Кавоса на Большой Монетной
Сегодня, 10:41
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Реставраторы завершают восстановление светильников доходного дома Кавоса на Большой Монетной

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Завершить работы планируется к концу 2025 года.

Реставрация светильников, украшавших доходный дом Кавоса на Большой Монетной улице, близится к концу. Как информирует пресс-служба администрации Петроградского района, реставраторы удалили старую краску, отремонтировали поврежденные детали и защитили торшеры от коррозии.

Помимо этого, мастера восстанавливают утраченные элементы: методом ковки был воссоздан орнамент с листьями и фруктами.

Также реставраторы восстановили два утраченных светильника-торшера, которые располагались на крылечке парадного двора со стороны Каменноостровского проспекта. Завершить работы планируется к концу 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что реставрация подстанции "Красные зори" в Петербурге завершена.

Фото: ВКонтакте / Петроградский район Санкт-Петербурга

Теги: реставрация, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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