Досрочно завершился очередной этап масштабной реставрации собора Петра и Павла в Петергофе

Реставрация фасадов собора поэтапно проводится КГИОП за счет бюджета Санкт‑Петербурга с 2013 года.

В Петергофе ко Дню святых первоверховных апостолов Петра и Павла закончены работы на западном фасаде собора. Храм в "неорусском" стиле высотой 70 метров увенчан пятью шатровыми главами, об этом рассказали в КГИОП.

Реставрация фасадов собора поэтапно проводится КГИОП за счет бюджета Санкт‑Петербурга с 2013 года. Полностью работы предполагается завершить в 2026 году.

Уже устранена аварийность несущих конструкций здания и полностью сняты леса с пятиглавия и части фасадов. Отреставрирована кровля, центральная большая глава и четыре малые главки, кресты вызолочены сусальным золотом. Производится инъектирование трещин, реставрируется декор из лекального светлого и терракотового кирпича, керамические изразцы.

Отреставрирована колокольня с шатровой крышей "в шашечку", и часовня с 800-килограмовой золоченой главкой-луковицей с крестом, пристроенная к западному фасаду собора.

Собор построен в период с 1894 по 1905 годы. Основными мотивами для фасада послужили формы церквей XVI – XVII веков Москвы и Ярославля.

Сегодня, 12 июля, Петергоф отмечает свое 319-летие.

Фото: КГИОП