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Реставрация интерьеров Смольного собора завершится к маю 2022 года
Сегодня, 13:31
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Реставрация интерьеров Смольного собора завершится к маю 2022 года

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На комплексную реставрацию был потрачен почти миллиард.

Комплексная реставрация Смольного собора завершится к маю 2022 года. Работы в интерьере проведут за 39,9 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Реставрация собора началась еще в 2015 году. Сначала специалисты отреставрировали фасады, затем — интерьеры храма. В общей сложности за эти годы было выделено из бюджета Петербурга на работы 900 млн рублей. 

Мы завершаем работы по реставрации штукатурной отделки, лепного декора и металлических оконных заполнений барабана центрального купола, после чего будут демонтированы неинвентарные леса. В интерьере установлены леса высотой 72 метра  примерно с 20-этажный дом. Все работы будут завершены к маю 2022 года.

Сергей Макаров, председатель КГИОП.

Собор Воскресения Словущего (Смольный собор) был возведен в стиле барокко архитектором Франческо Бартоломео Растрелли. 

Ранее Piter.tv рассказывал о том, что в Смольном появилось современное музейное пространство. 

Фото: КГИОП

Теги: реставрация, смольный собор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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