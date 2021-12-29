Реставрация интерьеров Смольного собора завершится к маю 2022 года

Комплексная реставрация Смольного собора завершится к маю 2022 года. Работы в интерьере проведут за 39,9 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.
Реставрация собора началась еще в 2015 году. Сначала специалисты отреставрировали фасады, затем — интерьеры храма. В общей сложности за эти годы было выделено из бюджета Петербурга на работы 900 млн рублей.
Мы завершаем работы по реставрации штукатурной отделки, лепного декора и металлических оконных заполнений барабана центрального купола, после чего будут демонтированы неинвентарные леса. В интерьере установлены леса высотой 72 метра — примерно с 20-этажный дом. Все работы будут завершены к маю 2022 года.
Сергей Макаров, председатель КГИОП.
Собор Воскресения Словущего (Смольный собор) был возведен в стиле барокко архитектором Франческо Бартоломео Растрелли.
Ранее Piter.tv рассказывал о том, что в Смольном появилось современное музейное пространство.
Фото: КГИОП
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