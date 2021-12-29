Современное музейное пространство появилось в Смольном соборе

рез месяц выставку дополнит макет собора с колокольней, которую в свое время так и не удалось построить.

Во вторник, 25 января, стало известно, что в Смольном соборе появилось музейное пространство. Главный вход обители украсила экспозиция, которая собрала уникальные документы об истории архитектурного шедевра Фраческо Бартоломео Растрелли, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Впервые петербуржцам представлены редкие гравюры XVIII века с видами Смольного собора. Через месяц выставку дополнит макет собора с колокольней, которую в свое время так и не удалось построить. Над 3D-моделью работают петербургские художники и архитекторы, которые воссоздают Смольный собор в миниатюре по оригинальному эскизу Растрелли. На макете будет не только церковь, но и весь ансамбль монастыря.

По словам архитектора Кирилла Яковлева, в макете больше тысячи деталей: капители, колонны, окна – они тоже разной формы и разного размер.

Отмечается, что в Смольном соборе продолжается реставрация церковного убранства, которое было утрачено в 70-х годах ХХ века. Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры Петербурга воссоздает 22-метровый иконостас по фотографиям и редким архивным документам.

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Фото: pexels