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Митрополит Иларион: для признания подлинности царских останков нет помех
Сегодня, 15:55
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Митрополит Иларион: для признания подлинности царских останков нет помех

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Останки из Екатеринбурга могут стать святыми мощами.

Митрополит Иларион заявил, что для признания подлинности царских останков нет помех. Такое заявление представитель РПЦ сделал в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".  По мнению специалиста, следственные мероприятия не оставили сомнений в принадлежности останков, найденных под Екатеринбургом. Они должны быть отнесены к  семьи Романовых.

На мой взгляд, ничего сегодня не мешает признанию подлинности "екатеринбургских останков", но для того, чтобы они были признаны подлинными, нужно соборное решение церкви.

Иларион, митрополит Волоколамский

В РПЦ подчеркнули, что в июне 2021 года собирался Синод, на котором священнослужители заслушали доклад представителя СК РФ. о проведенных экспертизах. Теперь решение о признании останков должно принять высшее руководство - Архиерейский собор. Из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации в стране решение было перенесено с ноября прошлого года на май 2022 года. Если екатеринбургские останки церковь признает царскими, в этом случае они будут иметь статус святых мощей. Далее будет приниматься решение о месте и способе хранения этих религиозных реликвий.

В РПЦ сообщили о рассмотрении Архиерейским собором всех запланированных вопросов в 2022 году.

Фото и видео: YouTube / Россия-24
 

Теги: архиерейский собор, екатеринбург, иларион волоколамский, романовы, святые мощи, царская семья, церковь и мир
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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