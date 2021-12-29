Митрополит Иларион: для признания подлинности царских останков нет помех

Останки из Екатеринбурга могут стать святыми мощами.

Митрополит Иларион заявил, что для признания подлинности царских останков нет помех. Такое заявление представитель РПЦ сделал в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24". По мнению специалиста, следственные мероприятия не оставили сомнений в принадлежности останков, найденных под Екатеринбургом. Они должны быть отнесены к семьи Романовых.

На мой взгляд, ничего сегодня не мешает признанию подлинности "екатеринбургских останков", но для того, чтобы они были признаны подлинными, нужно соборное решение церкви. Иларион, митрополит Волоколамский

В РПЦ подчеркнули, что в июне 2021 года собирался Синод, на котором священнослужители заслушали доклад представителя СК РФ. о проведенных экспертизах. Теперь решение о признании останков должно принять высшее руководство - Архиерейский собор. Из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации в стране решение было перенесено с ноября прошлого года на май 2022 года. Если екатеринбургские останки церковь признает царскими, в этом случае они будут иметь статус святых мощей. Далее будет приниматься решение о месте и способе хранения этих религиозных реликвий.

В РПЦ сообщили о рассмотрении Архиерейским собором всех запланированных вопросов в 2022 году.

Фото и видео: YouTube / Россия-24

