В РПЦ сообщили о рассмотрении Архиерейским собором всех запланированных вопросов в 2022 году

Эти вопросы должны были обсудить в ноябре нынешнего года.

Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) рассмотрит все запланированные вопросы в мае 2022 года. Об этом сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

Он выразил надежду на то, что к этому времени изменится к лучшему эпидемиологическая ситуация в стране. Только в таком случае будут приняты те решения, которые планировали принять в ноябре нынешнего года.

Отметим, что в число вопросов Архиерейского собора входит признание "екатеринбургских останков" останками членов царской семьи Романовых после их расстрела в 1918 году.

Ранее в РПЦ назвали фильм "Искушение" надругательством над христианством.

Видео: YouTube / Россия 24