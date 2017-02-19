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В РПЦ сообщили о рассмотрении Архиерейским собором всех запланированных вопросов в 2022 году

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Эти вопросы должны были обсудить в ноябре нынешнего года.

Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) рассмотрит все запланированные вопросы в мае 2022 года. Об этом сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

Он выразил надежду на то, что к этому времени изменится к лучшему эпидемиологическая ситуация в стране. Только в таком случае будут приняты те решения, которые планировали принять в ноябре нынешнего года.

Отметим, что в число вопросов Архиерейского собора входит признание "екатеринбургских останков" останками членов царской семьи Романовых после их расстрела в 1918 году.

Ранее в РПЦ назвали фильм "Искушение" надругательством над христианством.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: архиерейский собор, российская православная церковь
Категории: Лента новостей, Новости России,

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