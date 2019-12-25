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В Гатчине отреставрируют Приоратский парк
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В Гатчине отреставрируют Приоратский парк

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Заказчиком работ выступит Ленинградское областное отделение ВООПИиК. Эскизы рассмотрят с участием экспертов.

Приоратский парк в Гатчине ждет реставрация. В процессе реставрации будет сохранена ландшафтная архитектура. Перед работой над проектом Парковое агентство также проанализировало предложения жителей Гатчины. Начальным этапом станет составление эскизов. Об этом сообщили в комитете по сохранению культурного наследия.

Заказчиком работ выступит Ленинградское областное отделение ВООПИиК. Эскизы рассмотрят с участием экспертов.

На данный момент известно, что на территории Приоратского парка планируют восстановить тропинки, обустроить систему освещения и сделать зоны отдыха.

В мае реставраторы восстановили лепнину Павловского собора в Гатчине.

Фото: ВКонтакте / Гатчинский дворец

Теги: гатчина, приоратский парк
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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