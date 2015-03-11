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Реставраторы восстановили лепнину Павловского собора в Гатчине
Сегодня, 11:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Реставраторы восстановили лепнину Павловского собора в Гатчине

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В сентябре 2020 года началась масштабная реставрация, которая продлится до 2023 года.

В Гатчине продолжаются работы по сохранению Павловского собора. Лепнина является одной из главных особенностей собора. В мастерских завершился очередной этап реставрации лепнины. Многие горельефы приходилось воссоздавать с нуля. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по сохранению культурного наследия.

Также в мастерской идёт реставрация оконных заполнений с восстановлением исторической отделки под дуб.

Павловский собор в Гатчине возводился с 1846 по 1852 годы. В сентябре 2020 года началась масштабная реставрация, которая продлится до 2023 года.

Фото: ВКонтакте / Комитет по сохранению культурного наследия

Теги: гатчина, лепнина, павловский собор
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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