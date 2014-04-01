Реставрацию портрета императрицы Марии Фёдоровны из Павловского дворца проведут впервые за 60 лет

Портрет императрицы Марии Фёдоровны, хранящийся в Павловском дворце, вновь отправился на реставрацию — спустя более чем 60 лет после предыдущего восстановления. Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Павловск", время оставило на полотне свой след: защитный лак пожелтел, а также стали заметны старые реставрационные швы и следы вмешательств XIX века.

Историки установили, что первые масштабные работы над картиной проводились ещё в 1885 году. По распоряжению великого князя Константина Николаевича пять полотен из коллекции Павловска, включая этот портрет, были отправлены на реставрацию в Императорский Эрмитаж.

По словам главы научно-фондового отдела музея Анны Никифоровой, состояние картины тогда, вероятно, потребовало переноса полотна на новую основу. Несмотря на бережное отношение мастеров прошлого, с годами последствия той реставрации дали о себе знать.

Написанный австрийским художником Иоганном Баптистом Лампи в 1795 году, портрет Марии Фёдоровны долгое время служил главным украшением Парадной библиотеки Павла I.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Павловск"