Реставрация портрета Павла III завершилась в Павловске

Портрет вернулся в Павловск лишь в 2019 году.

Специалисты музея-заповедника "Павловск" завершают реставрацию портрета Петра III, который долгое время находился в плохом состоянии. Начальник научно-фондового отдела Анна Никифорова сообщила, что картина была найдена в 1946 году на территории Германии в сильно поврежденном виде.

После возвращения в Советский Союз в 1946 году портрет передали в спецхран Государственного исторического музея в Москве. Для предотвращения дальнейшего разрушения реставраторы музея закрепили лицевую сторону полотна несколькими слоями микалентной бумаги, вследствие чего лицо Петра III фактически исчезло.

Только в 2007 году хранительница фонда живописи Нина Стадничук и главный хранитель Павловского дворца Алексей Гузанов смогли установить подлинность портрета. На обратной стороне холста сохранились номера от инвентаризаций 1933-1934 и 1938 годов.

Портрет вернулся в Павловск лишь в 2019 году. Посетители смогут впервые увидеть восстановленный портрет Петра III на выставке "Опалённые войной" в мае 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Павловске воссоздали постаменты для фарфоровых ваз Севрской мануфактуры.

Фото и видео: пресс-служба ГМЗ "Павловск"