В Павловске воссоздали постаменты для фарфоровых ваз Севрской мануфактуры

Эти вазы стали подарком императора Франции Александру I в период улучшения международных отношений.

Великие вазы из драгоценного фарфора, созданные прославленной Севрской королевской мануфактурой, теперь имеют исторические постаменты, восстановленные в залах Мира и Войны Большого дворца, как сообщили сегодня в пресс-службе музея-заповедника "Павловск".

Эти вазы стали подарком императора Франции Александру I в период улучшения международных отношений. Постаменты не были эвакуированы во время войны и были утрачены в ходе оккупации Павловска. В 1982 году был разработан проект по воссозданию этих постаментов, однако осуществить его удалось только сейчас.

Старший научный сотрудник музея-заповедника Анастасия Надежкина отметила, что установка постаментов была приурочена к возвращению в зал Войны вазы из Эрмитажа, где она вместе с предметами туалетного сервиза коллекции Павловска экспонировалась на межмузейной выставке.

Ранее мы сообщили о том, что в Павловске завершили реставрацию мраморного бюста дамы из серии "поляковских бюстов".

Фото: пресс-служба ГМЗ "Павловск"