В Царском Селе отреставрирует Пирамиду и возродит память о любимых левретках Екатерины II

Реставрация займёт семь месяцев.

В музее-заповеднике "Царское Село" в Екатерининском парке началась реставрация Пирамиды. Архитектурное сооружение XVIII века возводилось по проекту архитектора Чарльза Камерона по заказу Екатерины II. За семь месяцев планируется не только отреставрировать этот царскосельский павильон, но и воссоздать надгробные плиты похороненных рядом с Пирамидой собак императрицы. Об этом сообщили в пресс-службе государственного музея.

Пирамида расположена на берегу Лебяжьего пруда между Мраморным мостом и Турецкой баней. Облицованный гранитом павильон выстроен из кирпича на бутовом фундаменте в 1782-1783 годы по проекту Чарльза Камерона на месте разобранной до основания "Пирамидальной беседки" Василия Неелова (которую возвели на этом же месте в 1770-1772 годы).

На территории парка в непосредственной близости от Пирамиды в XVIII веке были захоронены три собачки Екатерины II – Сир Том-Андерсен, Земира и Дюшес. Захоронения отметили плитами из белого мрамора с надписями-посвящениями на французском языке.

Пирамида сохранила первоначальную задумку, расположение и композицию. Но во время Великой Отечественной войны были утрачены три колонны и пьедестал, расположенные по углам постройки, надгробные плиты тоже не сохранились. Само эффектное облицованное гранитом сооружение XVIII века также требует реставрации, последний раз работы на объекте проводились в 1995 году. Тогда утраченные элементы композиции не воссоздавались.

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Фото: ГМЗ "Царское Село"