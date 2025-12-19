  1. Главная
Реставрацию Петропавловской крепости завершат до конца 2027 года
Сегодня, 16:39
Стартовали работы летом 2023 года, пока Петропавловка осталась без строительных лесов.

В Петербурге завершен первый этап реставрации Петропавловской крепости. Исторический облик воссоздают новый цвет штукатурки в оконных проемах, башенки-турели на углах бастиона, а также отшлифованный карельский гранит, передает телеканал "Санкт-Петербург"

Стартовали работы летом 2023 года, пока Петропавловка осталась без строительных лесов. В ближайшее время их установят вдоль Невской куртины. Этот этап хотят закончить до конца 2026-го. Еще один объект – часть фасада Нарышкина бастиона, ее тоже отреставрируют в этом году. Остальное намечено на 2027-й. 

Фото: Piter.TV 

