Реставрацию Петропавловской крепости завершат до конца 2027 года

В Петербурге завершен первый этап реставрации Петропавловской крепости. Исторический облик воссоздают новый цвет штукатурки в оконных проемах, башенки-турели на углах бастиона, а также отшлифованный карельский гранит, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Стартовали работы летом 2023 года, пока Петропавловка осталась без строительных лесов. В ближайшее время их установят вдоль Невской куртины. Этот этап хотят закончить до конца 2026-го. Еще один объект – часть фасада Нарышкина бастиона, ее тоже отреставрируют в этом году. Остальное намечено на 2027-й.

Фото: Piter.TV