Дворец князя Кочубея на Конногвардейском бульваре отреставрировали

Особняк, в котором с 2017 года располагается прокуратура города, восстановили его исторический облик.

В центре Санкт-Петербурга завершена масштабная реставрация исторического дворца на Конногвардейском бульваре, известного как особняк князя Михаила Кочубея.

Как уточнили в Смольном, здание с апреля 2017 года находится в оперативном управлении прокуратуры Санкт-Петербурга. До начала реставрационных работ оно использовалось надзорным ведомством в качестве площадки для проведения крупных международных и официальных мероприятий.

В ходе работ специалисты отремонтировали почти все внутренние помещения и кропотливо восстановили первоначальный архитектурно-художественный облик особняка, построенного в XIX веке. Городские власти отмечают, что теперь дворец станет "востребованной и престижной площадкой" для мероприятий.

Отдельно в сообщении упоминается, что параллельно продолжаются работы в другом знаменитом дворце — Монплезире в Петергофе. Как ранее сообщалось, его реставрация, включающая восстановление обшивки стен, живописных плафонов и лепнины, займёт не менее трёх лет.

