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Петербурженка продает на Avito историческую дачу в Ломоносове
Вчера, 19:06
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Петербурженка продает на Avito историческую дачу в Ломоносове

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Объявление опубликовано 10 июля.

Петербурженка продает на Avito историческую дачу в Ломоносове, построенную по проекту архитектора Андрея Воронихина. Дом 249 квадратных метров на участке 15 соток оценили в 4,55 млн рублей. 

Жилой бревенчатый двухэтажный дом был построен в 1840-1850 годах по проекту русского архитектора Андрея Воронихина. По его проекту были построены Казанский собор и здание Горного института. 

Продавец отмечает, что дом требует ремонта. Сами же работы по реставрации и восстановлению  дома должны быть согласованы с Государственной инспекцией по охране памятников (ГИОП). Поскольку дом является памятником регионального значения.

Ранее мы писали, что исторические дачи в Зеленогорске превратят в гостинично-досуговый комплекс.

Фото: Avito.ru

Теги: авито, дача, продажа
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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