Объявление опубликовано 10 июля.

Петербурженка продает на Avito историческую дачу в Ломоносове, построенную по проекту архитектора Андрея Воронихина. Дом 249 квадратных метров на участке 15 соток оценили в 4,55 млн рублей.

Жилой бревенчатый двухэтажный дом был построен в 1840-1850 годах по проекту русского архитектора Андрея Воронихина. По его проекту были построены Казанский собор и здание Горного института.

Продавец отмечает, что дом требует ремонта. Сами же работы по реставрации и восстановлению дома должны быть согласованы с Государственной инспекцией по охране памятников (ГИОП). Поскольку дом является памятником регионального значения.

Ранее мы писали, что исторические дачи в Зеленогорске превратят в гостинично-досуговый комплекс.

Фото: Avito.ru