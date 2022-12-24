Настоятельский келейный корпус киновии Александро-Невской лавры ждет реставрация

Работы продлятся до конца октября 2028 года включительно.

Настоятельский келейный корпус киновии Александро-Невского монастыря будет отреставрирован. КГИОП выдал ордер на проведение реставрационных работ, направленных на сохранение исторического памятника ообщается в сегодняшнем релизе пресс-центра Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Корпус, оборудованный храмом Архангела Михаила, возведён в 1845–1847 годах архитекторами Александром Гемилианом и Карлом Брандтом и расположен по адресу: Октябрьская набережная, д. 16А.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга