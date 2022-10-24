За год на фасадах зданий в Петербурге удалось выявить более тысячи нарушений

Ежедневные осмотры фасадов осуществляются инспекторами ведомства.

Власти Петербурга ведут активную работу по поддержанию чистоты фасадов нежилых строений. Контроль осуществляется систематически и охватывает как превентивные меры, так и устранение уже обнаруженных нарушений, проинформировали специалисты Городского административно-технического надзора (ГАТИ).

Ежедневные осмотры фасадов осуществляются инспекторами ведомства. За прошедший год в городе проведено примерно тысяча профилактических проверок, благодаря чему удается своевременно реагировать на проблемы и предотвращать повторные инциденты.

Дополнительно эффективность контроля обеспечивается применением технологий искусственного интеллекта. Использование автоматизированных комплексов позволило привлечь к ответственности владельцев зданий, разместивших несанкционированные надписи и рисунки, уже более тысячи постановлений вынесены собственникам.

Камеры видеонаблюдения городской системы "Безопасный город" играют важную роль в обнаружении правонарушителей. Уже задержаны 11 человек, составлены протоколы по 16 эпизодам.

Координация действий проводится регулярно — каждые три-четыре месяца профильные службы собираются на заседаниях специальной межведомственной комиссии, где рассматриваются методы противодействия нелегальному размещению рисунков и надписей. Такое взаимодействие помогает эффективно поддерживать эстетический облик Северной столицы.

