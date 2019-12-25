Чистоту фасадов социально значимых нежилых зданий проверят в Петербурге

Аналогичные мероприятия проводились последний раз в октябре.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин поручил местным властям провести проверку состояния фасадов важных социальных учреждений, таких как школы, детские сады, районные администрации, многофункциональные центры и прочие объекты социальной инфраструктуры. В пресс-службе ГАТИ уточнили, что аналогичные мероприятия проводились последний раз в октябре.

Благоприятные погодные условия позволяют своевременно устранить мелкие повреждения и убрать несанкционированные надписи и рисунки с фасадных поверхностей, используя специальные материалы, подходящие для существующих температурных условий. Итоговая отчетность по выполненным работам должна быть представлена ответственными службами в электронном формате "до и после" до 26 декабря. Контроль качества работ возьмут на себя инспекторы ГАТИ.

Всего в ведомственной системе учета числится 4845 муниципальных зданий, состояние которых оказывает непосредственное влияние на комфорт и эстетику городской среды, подчеркнули в ведомстве.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга