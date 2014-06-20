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На Петроградке к 2026 году отреставрируют Клинику кожных болезней
Сегодня, 9:43
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На Петроградке к 2026 году отреставрируют Клинику кожных болезней

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Учреждение возвели в 1906 году.

В Петроградском районе пройдет реставрация Клиники кожных болезней В. К. Синягина и А. К. Чекалевой. Здание является объектом культурного наследия федерального значения, сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга. 

Учреждение возвели в 1906 году. На улице Академика Павлова, 9Б, установят и разместят временные ограждения строительных площадок и зон производства работ. Реставрация запланирована на период до 20 апреля 2026 года. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Пискаревском кладбище стартовали ремонт и реставрация ограды Аллеи Памяти. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: петроградский район, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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